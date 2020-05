green

En diálogo con Noticias Caracol, Eastman, actual embajador de Colombia en el Vaticano y exsecretario general de Duque, dijo que la inteligencia militar buscaba “información privilegiada del propio corazón de la Presidencia de la República”.

Y agregó que se deben encontrar a los responsables y sus objetivos, pues consideró que el verdadero blanco de los seguimientos no era él: “La investigación debería encausarse hacia quién podría tener interés en obtener una información ilegal a través del secretario general de lo que estaba pasando en la Presidencia”.

Por otra parte, aseguró no ser nexo de Semana, revista que destapó el escándalo: “Yo no era fuente de ningún medio de comunicación. Con Semana tuvimos un diálogo en febrero o marzo del año pasado sobre asuntos del Ejército Nacional, pero no tenía nada que ver con esta información”.

Finalmente, se mostró extrañado con la inclusión de su nombre entre los chuzados, pues se considera un hombre próximo al poder militar.

“Nunca sospeché nada, me parece imposible que eso pase con una persona que, como en mi caso, fui 2 veces viceministro de Defensa y tengo cercanía con muchos de los mandos militares, por eso me sorprendió mucho que esto ocurriera”, concluyó.