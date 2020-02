View this post on Instagram

No lo conozco no soy su amiga pero ojalá tuviéramos de verdad políticos transparentes que ganen dinero con su talento y trabajo honesto y no atracando nuestros bolsillos Descaradamente con más y más impuestos y no para mejorar el país y nuestra economía en benéfico del pueblo si no seguir haciendo fortunas privadas que sólo los beneficia a ellos. @gustavo_bolivar