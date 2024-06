Las imágenes fueron tomadas por una testigo que mostró cómo la partida del avión se demoró aproximadamente una hora porque un hombre que había comprado su tiquete con 3 meses de anticipación no tuvo asiento para viajar.

La aerolínea sobrevendió el vuelo y por ello el sujeto en cuestión encontró su silla ocupada cuando ingresó a la aeronave. Lo paradójico fue que en los filtros de abordaje no le avisaron y lo dejaron llegar hasta en avión, en donde reclamó a puro grito.

En consecuencia, después de un acalorado alegato, el individuó optó por bajarse voluntariamente y viajar en otro horario, aunque rechazó las opciones que le dieron al principio, incluyendo las que le plantearon un par de mujeres, que a cambio de una compensación, se ofrecieron a cederle su lugar.

Finalmente, se pudo dar el esperado despegue y los ocupantes aplaudieron de felicidad.

Pulzo.com se contactó con Avianca para conocer su versión de los hechos, pero la empresa manifestó que está revisando el caso para pronunciarse de manera oficial posteriormente.

El enfurecido hombre soltó toda clase de palabras para manifestar su molestia. Acá, algunas de ellas:

“Yo les pagué hace 3 meses.

Esto no es problema mío.

No tengo por qué mamarme esto.

No sean irrespetuosos.

Ustedes no me están haciendo un favor.

Ojalá venga la Policía, la Fiscalía, porque yo sí los denuncio.

Ustedes no pueden jugar con la agenda de la gente

Me importan un c… sus opciones.

No tengo por qué aguantármelos.

No me regalaron nada, esto no es un favor.

¿Mi plata no vale?

Esto es una estafa.

Graben y ojalá me hagan famoso”.