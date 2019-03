En una parte de la entrevista, la congresista uribista dijo que está en capacidad de conversar con la senadora Angélica Lozano y morirse de la risa, pero con Ángela María Robledo no lo puede lograr porque no consigue absolutamente nada.

“A mí qué me importa que ella sea gay (Angélica Lozano), si no es mi decisión, fue la de ella y por qué me voy a meter en su vida”, sostuvo Cabal a Blu Radio.

En una de las partes de la entrevista le preguntaron sobre el significado del término “mamerto”, muy usado por ella en diferentes ámbitos, especialmente, en redes sociales.

Ante esto, respondió: “Ni siquiera me lo inventé yo, el término se lo inventó el presidente Echandía. Los mamertos son todos aquellos que dicen ser de izquierda, que hablan de la justicia social, de la igualdad, de los superderechos (…) yo digo que son los deseos convertidos en derechos. Es cuando desfiguran lo que es en realidad un Estado de derecho y pasan por encima de los derechos de los demás”.

Según ella, los “mamertos” que dicen ser de izquierda son los más “capitalistas”, los más “excluyentes” y los más buena vida. “Son contradictores de su propia existencia”, agregó.

Además, puso como ejemplo de un personaje “mamerto” al concejal Hollman Morris, que se lo ha encontrado viajando en primera clase.

Esta es la entrevista completa de Cabal con Blu: