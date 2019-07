El periodista investigador se le midió a responder algunos tuits en su contra que fueron leídos durante ese programa.

“Entonces el ‘periodista’ que se lucra con la paz pide que acaben el narcoparamilitarismo, pero es el primero que sale a protestar por el glifosato! Fariseos como usted, son los que entregaron a Jesús en su época! Despreciable humano sin pelo en busca de $”, dice el tuit que leyó Martín de Francisco, en vivo en La Tele Letal.

Ante esto, la respuesta de Martínez fue: “Yo creo que el periodismo no es para recibir aplausos, pero pues es totalmente falso, yo no me he lucrado con nada de la paz. Sí he pedido constantemente que se acabe el narcoparamilitarismo y el narcoparauribismo”.

