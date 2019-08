“Carlos Fernando Galán es un Rafael Pardo, un tipo que de llegar a la alcaldía de Bogotá no va a hacer nada, alguien que cree que su nombre habla y hace por sí solo”, cuestionó uno de los comentarios en contra de Galán.

Ante esto, el candidato respondió: “Vamos a demostrar que no es así. No tengo nada contra Rafael Pardo, me parece un tipo serio, de pronto muy serio, pero un tipo responsable”.

Otra pregunta se refirió a la disputa que sostiene Galán con Miguel Uribe en medio de la campaña. “La pelea entre Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán es una pelea entre niños”, afirmó un usuario en redes.

Sobre esto, Galán respondió: “No, yo no creo que Miguel sea un niño. Es joven, sin lugar a dudas, pero no creo que sea un niño, es una pelea de visión de ciudad”.

