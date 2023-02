Quienes han intentado hacer la descarga de la liquidación del predial a través del portal web de la Alcaldía, se han encontrado que al seguir el instructivo no existe la posibilidad de que se pueda crear el usuario que exige el software, por ende no se puede avanzar en el ingreso de información.

Entretanto, quienes han acudido a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda en la carrera Segunda entre calles 13 y 14, en Ibagué, se han encontrado con una gran cantidad de personas esperando poder al menos ingresar a la entidad; no obstante, como pudo evidenciar EL NUEVO DÍA, el ingreso se está haciendo con fichas, un promedio de 200, que se reparten temprano en la mañana, y que pareciera no es garantía de que se atienda de forma ágil.

De igual forma se habilitó la línea Whatsapp 3187349016 para tener información del predial, pero según dijo la comunidad, nadie responde.

“Dicen que dan 200 fichas y no dan más sino hasta mañana”, dijo un ciudadano.

Clara Calderón, otra ciudadana que acudió a las instalaciones en busca de obtener su recibo señaló, “estoy aquí hace más de dos horas, pero no encuentro fichas porque las repartieron a las 6 de la mañana. Es el colmo, si uno va a venir a pagar un servicio por qué no lo hacen por la plataforma, la plataforma no sirve, debería estar al día para todos”.

Y agregó, “la plataforma no sirve ni para poner el usuario o la cédula, para nada, agradezco que hagan algo porque está difícil”.

Otra persona acotó, “esta secretaría debe ser eficiente (…) lo más triste es que la plata es para la Alcaldía y para el beneficio de toda la ciudad (…)”.

El presidente del Concejo, Ferney Varón, por su parte reseñó que la situación es compleja y se debería a contratiempos en la contratación.

“Es complejo porque hay muy pocos funcionarios y se entiende que debe haber pocos funcionarios, porque no se puede contratar sin tener el recaudo para cumplir las obligaciones del contratista, tocará mejorar algo, se trabaja con lo que hay”, dijo el cabildante.

El pago de esta obligación se podrá realizar con el 15 % de descuento hasta el 31 de marzo; con el 10 % hasta 30 de abril; y el 5 % hasta el 30 de junio; en los bancos: Caja Social, Bancolombia, Occidente, Popular, AV Villas, Davivienda, BBVA, Bogotá, Sudameris, Colpatria, Coomeva, Agrario e Itaú.

Tras el malestar ciudadano, la Alcaldía informó que el portal web estaba en mantenimiento, por lo que se espera que hoy ya esté listo.

“En este momento se están generando unos scripts de seguridad, pero ya mañana podrán crear los usuarios nuevamente. Quienes ya crearon sus usuarios ayer, pueden ingresar normalmente”, explicó Natalia Lerma, contratista del software.