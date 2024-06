Uno de los asesores del representante del Centro Democrático Juan Felipe Corzo se desmayó en medio del debate de la reforma pensional. La situación se registró durante la noche del pasado jueves, 13 de junio de 2024.

El susto duró aproximadamente 15 minutos y, finalmente, el asesor del congresista logró recuperarse. Después de eso, continuó la sesión y se aprobó la ponencia positiva de la reforma pensional con 103 votos por el sí y 23 por el no.

Quedan pendientes 94 artículos del proyecto, los cuales tendrían que ser avalados por el Congreso de la República antes del próximo jueves 20 de junio.

Como si fuera un baile. Entraban, salían y volvían a entrar los congresistas en el inicio del cuarto debate de la reforma pensional, esa misma que el gobierno de Gustavo Petro busca, a toda máquina, que quede aprobada en menos de 7 días. Sin embargo, para algunos representantes, hasta las salidas del recinto resultan válidas con tal de no dejar pasar el proyecto.

Durante la jornada del jueves se terminaron de votar más de 160 impedimentos para comenzar con el debate en firme.

Más adelante, con 93 votos por el no y 2 por el sí, fue negada la ponencia de la oposición que buscaba archivar la reforma pensional del Gobierno. Luego, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tuvo su intervención con un contundente mensaje para los fondos privados de pensiones y para los jóvenes.

“Les aseguro que los fondos privados no se van a quebrar, los fondos privados tampoco los acabamos. Se lo he dicho a todo el país porque necesitamos que los colombianos tengan la oportunidad; el que gana más, a mejorar, para que tenga una mejor pensión. No les queda duda, estimados congresistas, una reforma claro que se puede hacer mejor, pero es lo que tenemos hoy y le estamos dando garantías a los colombianos de qué vamos a tener para el final de sus vidas un sistema de protección que es necesaria y que son más de 3 millones de colombianas. Y, a los jóvenes, no es cierto que se van a quedar sin pensión; todo lo contrario, ese es el horizonte, es el futuro. Esto será un sistema de compensación y es intergeneracional”, manifestó la ministra.