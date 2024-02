Óscar vive en un municipio aledaño a Bogotá y ocasionalmente viene de visita a la ciudad. El pasado martes 30 de enero llegó con su esposa, a la casa de un conocido, en el barrio Britalia, en Kennedy, para pasar la noche.

Dejó su carro, una camioneta Kia avaluada en $70 millones, parqueado al frente de la residencia. Como había muchos otros carros parqueados a esa hora en la calle, no pensó que su vehículo corriera peligro. Sin embargo, pese a que estaba vigilándolo constantemente, se lo robaron en un abrir y cerrar de ojos.

“El robo fue a las 12:43 minutos de la noche. Estaba en la ventana que da a la calle vigilando constantemente y en un momento de distracción, escuché que algo se rompió. Me asomé y el carro estaba bien.

En contexto: Siguen los asaltos y la crisis de inseguridad en la Zona T, este es el panorama

Luego, a los dos minutos me volví a asomar y ya no estaba. Luego nos enteramos de que habían roto el vidrio de la puerta del copiloto y por ahí se metieron. Ya instauré la denuncia, fui a la Policía y a la Fiscalía y es la hora en que hoy 9 de febrero, no sé nada del carro”, le contó a El Espectador.

De inmediato se dirigió al CAI de Britalia para alertar a la Policía, pero la respuesta del patrullero que estaba de guardia, lo dejó sin palabras.

“Le dije que me acaban de robar el carro y me preguntó que cuánto tiempo había pasado. No eran más de 15 minutos y me respondió: ‘¡ah, no! Eso ya se la robaron. Graves ahí. Mejor váyase a la sexta con Caracas y ponga la denuncia’”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.