Así lo dio a entender el periodista Ricardo Ospina este jueves 8 de noviembre de 2023, cuando se contemplaba que el Eln dejaría en libertad al papá de Luis Díaz, al que secuestró el pasado 28 de octubre.

(Vea también: Camilo Pardo, ‘el Mago’, hizo chiste a secuestro del papá de Luis Díaz; le cayeron con todo)

Las autoridades regionales y nacionales cumplieron todos los pedidos de los captores para poner en marcha la entrega del hombre a una comisión humanitaria. Sin embargo, los acercamientos entre las partes todavía no han llegado a feliz término.

Fue así como las Fuerzas Armadas despejaron la zona en la serranía del Perijá, donde adelantaban labores de búsqueda, para que los captores pudieran soltar a su víctima.

Además, se conformó una comisión humanitaria para recibir a Luis Manuel Díaz tal y como los autodenominados guerrilleros solicitaron; es decir, sin la presencia de la Cruz Roja debido a que el Eln tiene diferencias con esa organización.

En consecuencia, la comisión se compuso por miembros de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, quienes partieron en la mañana de este 8 de noviembre a la supuesta zona de liberación, en cercanías a Barrancas, La Guajira, donde se produjo el plagio y municipio natal de la familia Díaz.

No obstante, pasaron las horas y el papá del jugador no fue entregado. De hecho, no hubo pruebas de vida, algo preocupa a sus seres queridos.

Secuestro del papá de Luis Díaz; sería liberado pronto: qué se sabe y efectos en Gobierno Petro" class="embed-responsive-item">

Lee También

Eln aún no liberaría a papá de Luis Díaz ante comisión humanitaria

La información fue entregada por Ricardo Ospina, periodista que aseguró que el operativo no se ha caído y que podría haber humo blanco próximamente.

“Hoy [8 de noviembre] no se concretaría la liberación de Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, aunque las operaciones humanitarias ya están en marcha para facilitar su regreso a la libertad en los próximos días”, trinó.

Acá, su publicación:

Atentos: Hoy no se concretaría la liberación de Luis Manuel Díaz, papá de @LuisFDiaz19 aunque las operaciones humanitarias ya están en marcha para facilitar su regreso a la libertad en los próximos días. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 8, 2023

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.