La nueva jornada del día sin carro en Bogotá se unirá a la celebración del Día Mundial sin Automóvil, una fecha dedicada a recordar la importancia de los medios de transporte sostenibles para reducir el impacto ambiental dentro de las ciudades. Ambos eventos serán el próximo viernes 22 de septiembre y, durante este día, por la capital del país no podrá circular ningún vehículo particular desde las 5:00 a.m. a las 9:00 p.m.

Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad por medio de un mensaje en su cuenta de X:

⚠️¿Cuándo será el próximo día sin carro y sin moto en Bogotá? 🚙🚫🏍️ 🗓Te confirmamos que el viernes 22 de septiembre se llevará a cabo esta gran jornada.

Adicionalmente, según explicó Deyanira Ávila, secretaria de movilidad, la jornada se llevará a cabo en medio de la Semana de la Bicicleta en Bogotá. “En este momento estamos en la programación que hace parte de las estrategias que tenemos sumadas a la Semana de la Bicicleta, que se hará a finales de septiembre”, indicó.

¿Qué vehículos pueden circular el día sin carro?

Según informó el ente de movilidad en Bogotá, durante la jornada del día sin carro hay 18 excepciones para circular. Esta es la lista de los vehículos: