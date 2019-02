Todo porque la fiscal encargada del caso —ocurrido el pasado 10 de octubre en la localidad de Suba, norte de la capital— ha retrasado las audiencias y por ende el proceso, según lo manifestado por Billy Hernán Ortiz, esposo de Sandra Milena Alegría (asesinada), a Noticias Caracol.

“No se ha podido realizar la audiencia porque en la primera, donde se iba a llevar el escrito de acusaciones, la fiscal argumenta que no estaba muy enterada del caso. La aplazaron para el primero de febrero y la fiscal no se presentó”, agregó el hombre que recibió 8 puñaladas por parte de la exesposo de Sandra Milena, con quien ella tenía un hijo.

Pese a que Ortiz estuvo hospitalizado durante un mes por las graves heridas que sufrió en los pulmones, el hígado, el colon y el bazo, sobrevivió a ese brutal ataque y le contó al noticiero lo que sucedió en su apartamento esa noche:

“En las pruebas que tiene la Fiscalía y en las cámaras se ve como él [exesposo de Sandra Milena] ingresa al conjunto detrás de un residente. Él le timbra, ella abre la puerta y ahí es donde la asesina. [Cuando Ortiz llegó al apartamento] Él [asesino] estaba sentado en la sala y me estaba esperando, yo le pregunto qué hace allí, a lo que él me argumenta: ‘Vine a hablar con Sandra un tema del niño’. Yo ingreso, él me ataca por la espalda y me proporciona 8 puñaladas”.

En otra entrevista que Ortiz concedió al periódico Q’Hubo entregó otros detalles de los angustiosos momentos tras el brutal ataque, y relató:

“Él me arrastró y yo alcancé a ver a mi esposa tirada en el piso. Estaba boca arriba y tenía sangre en una de las piernas. El tipo se me hizo encima me dio unas puñaladas, se le partió el cuchillo y la lámina me quedó adentro. Yo me hice el muerto y me quedé quieto. Él se levantó y sacó una bolsa, empacó unas cosas y limpió la casa. Dure como 12 minutos perdiendo sangre, pero tan pronto escuché que abrió la puerta, salí detrás como pude y comencé a gritar y a timbras en los otros apartamentos”.