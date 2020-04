En un video compartido en Twitter por una periodista de Citytv, se puede ver el bloqueo a una de las vías principales de la localidad de Usme, en el sur de la ciudad; con palos, piedras, llantas y hasta una olla, los ciudadanos cobran sumas de dinero de manera ilegal, y hasta con presencia de la Policía, a todos los vehículos que quieran pasar por el sector.

#INDIGNANTE Estamos atrapados con mi equipo periodístico en uno de los retenes ilegales en Usme. Cobran hasta 20 mil para dejar pasar vehículos. Devuelven carros de alimentos y valores. Policía dice que no puede hacer nadas Escuchen @ClaudiaLopez @GobiernoBTA @SeguridadBOG pic.twitter.com/vLwH2tMQRE

Al preguntarles a las autoridades el motivo por el cual no hacían el respectivo levantamiento del bloqueo ilegal, y la evacuación de estas personas del lugar en medio de la cuarentena nacional para evitar la propagación del coronavirus, una de las patrulleras de la Policía le respondió a la reportera del canal que no podían hacer nada ante esta situación.

“La solución no está en nosotros. Si por nosotros fuera, ellos ya no estarían acá. Ustedes saben la normatividad que la alcaldesa (Claudia López) nos ha puesto a nosotros y nosotros no podemos pasar por encima de ella”, dijo la oficial al equipo periodístico que hizo la denuncia.