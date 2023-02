Durante el pasado lunes, 13 de febrero, se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses que se encontraba bajo el cuidado de los trabajadores del Jardín Infantil Mi Mundo Artístico, ubicado en la carrera 129a con calle 142a, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

De acuerdo con la versión de los padres, entregada al noticiero ‘CityTV’, su hija estaba en perfectas condiciones de salud y no entienden el motivo de su fallecimiento, A pesar de que desde el centro de cuidado afirmaron que, al parecer, la menor quedó inconsciente en medio de una siesta, luego de comer.

“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me dijeron que no había pasado mucho. Que en ese momento estaban diciéndole ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, dijo el papá consternado.