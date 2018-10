Nelson Ríos, un comerciante de telas, contó que fue víctima bajo esta modalidad, al perder su mercancía avaluada en unos 15 millones de pesos este jueves en la tarde, reveló Noticias Caracol.

La víctima cuenta que lo empezaron a perseguir dos camionetas cuando se movilizaba por la calle 72 con Avenida Cali. Una de ellas lo chocó levemente en la parte trasera de su automóvil. Al bajarse para hacer el reclamo, fue cuando le pincharon uno de sus neumáticos.

“Más adelante me informan que el rin iba ya sobre el piso, me orilló en una bahía y parqueo mi camioneta. Luego busco un minutero (vendedor de minutos) para llamar a un señor que me despinchara. Yo me asomo por el vidrio de atrás y la veo desocupada”, indicó la víctima al noticiero.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del robo. En las imágenes se logra identificar las placas de las camionetas usadas por los delincuentes. Se trata de una Carry con placas SYS-549 y otra de origen chino con placas SPR-731.