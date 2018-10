View this post on Instagram

Disfrázate de político para el concurso #concursodannydedisfraces y gana muchos premios, entre otros libros, boletas para #MiPutaObra !y tejas! Mira el video que acabo de publicar en YouTube y participa… #IAmGerlein #NecesitoUnaAlmohada #ODosPorqueUnaMeLaPongoDentroDeLosPantalones #QuieroDulcesYUnContratoParaMiHermanoYParaMi #halloweenmakeup #holasoydanny Dejo el link del video en mis historias (este no será mi disfraz del miércoles, en todo caso)