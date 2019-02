“No hay disculpa posible. Duque tenía que saber lo que hacía cuando aceptó la candidatura. Tenía que ser consciente de su inexperiencia y poca preparación”, le reprocha Castillo al mandatario en el diario capitalino, y advierte que detrás está el expresidente Álvaro Uribe “seguramente con el deseo de gobernar en la sombra”.

Para el columnista las cuentas son claras: “Tenemos dos presidentes: uno que oculta su culpabilidad en la sombra y otro de quien nos quieren convencer de que no ha llegado a la edad del uso de razón”. De Duque, además, asegura que sus mensajes presidenciales, “bastante gritados, no le dan la autoridad de la que carece. En ese laberinto en que nuestro Presidente se encuentra, parece dar vueltas sin sentido, esperando las órdenes que usualmente lo hacen errar”.

La crítica de Castillo al presidente —de quien dice que es “instrumento de otros” por su “ingenua inocencia”— no deja títere con cabeza y se extiende al entorno del mandatario. “También son responsables los que lo rodean y se aprovecharon de los acuerdos y artimañas para estar ahí”, dice.

De hecho, pinta un cuadro con los integrantes del Gobierno que ha sido registrado en varias imágenes durante actos oficiales y del cual se han dado cuenta los colombianos.

“La imagen de Duque continúa su dramática caída. No le ayudan los aburridos consejos comunales, realizados en cualquier parte, sin resultados claros, como los que hacía su jefe. No se sabe quién escogió los ministros, pero parece que cada uno va por su lado. Duque se desdibuja cuando hace anuncios oficiales, siempre rodeado de militares, del ministro de Defensa con aire ausente, y con ambiciosa omnipresencia del Fiscal. La Vicepresidenta, que no se sabe qué hace ahí, lo mira con sospecha y casi odio”, describe el columnista.

Y, a propósito de la crisis en Venezuela, le dedica un apartado al canciller, Carlos Holmes Trujillo, a quien, dice, “se le debería advertir del peligro de cumplir los designios de Uribe y Pastrana. Es esencial que Maduro no siga en el poder, pero no es una ventaja que el vacío lo ocupen los intereses de Trump por el petróleo”.