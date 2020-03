green

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio detalles sobre la forma en que se adelantará el simulacro de aislamiento en la capital.

Junto al gobernador de Cundinamarca —Nicolás García—, la mandataria resolvió varias inquietudes de los ciudadanos después de publicar el borrador del decreto que regulará la medida.

Acá, las más relevantes:

¿El simulacro se extenderá más allá del tiempo estipulado?

La alcaldesa fue enfática en decir que la iniciativa irá desde el viernes a las 00:01 horas hasta el martes 24 de marzo a las 00:00 horas.

“Quiero que la gente tenga la confianza y la tranquilidad de que el simulacro solo tiene esa vigencia”, señaló López. La alcaldesa agregó que será el único simulacro que aplicará la Alcaldía.

¿Quiénes están exentos de la medida?

Hay 4 grandes grupos de actividades que podrán salir de casa.

Quienes hagan labores de abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Además, solo una persona por núcleo familiar podrá salir a la calle para comprar víveres. Quienes presten servicios administrativos, operativos o de servicios públicos y privados de salud. Las personas que brinden cuidado institucional o domiciliario de mayores, menores, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas vulnerables. Organismos de orden público, seguridad general y atención sanitaria.

¿Cómo funcionará el transporte?

Transmilenio va a operar el viernes con el servicio limitado de buses articulados y del SITP; funcionará como si fuera sábado. Así pues, la flota se reduce a menos de la mitad.

El sábado va a operar como si fuera un domingo, es decir a menos del 40 % del servicio, mientras que el domingo y el lunes se va a operar con cerca de un tercio del servicio usual de Transmilenio.

López dijo que los taxis pueden funcionar si de piden por teléfono o plataforma.

¿Sanciones para quienes salgan?

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que las sanciones están establecidas en el Código de Policía.

Por su parte, la alcaldesa destacó que no habrá sanciones pedagógicas; estas serán de verdad. “La pedagogía es quedarnos en casa”, destacó López.

Quien incumpla la restricción total de personas se expone a sanciones que van desde amonestaciones o multas hasta cárcel.

¿Qué pasará con los habitantes de calle?

La mandataria recordó que esta población vive constantemente en alerta amarilla, pues está expuesta mucho más que cualquier otro ciudadano. Por eso, todo personal que le presta servicio a esta población está exento de la medida.

¿Hay desabastecimiento en la capital?

Claudia López aseguró que no ha habido ningún tipo de desabastecimiento en Bogotá. “Todos los víveres que necesita la ciudad han estado llegando a las cadenas de suministros”. No hay razón para temer que no se van a encontrar los productos, “no hay necesidad de aglomerarse ni nada por el estilo”, dijo la mandataria.

¿Habrá ley seca?

La venta de licores en establecimientos comerciales quedará prohibida.

¿Se pueden sacar las mascotas?

Sí, pero con cronómetro. Los ciudadanos tendrán 20 minutos para sacar a sus mascotas.

Este es el anuncio conjunto de alcaldesa, junto al gobernador: