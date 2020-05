green

El preso, en entrevista con Blu Radio, dijo que comparte patio con otros 1.270 privados de la libertad en condiciones de hacinamiento. Citando cifras oficiales, agregó que hay 314 contagiados: “40 funcionarios del Inpec y el resto son presos”.

Hizo un llamado al presidente Iván Duque y a las demás autoridades para que mejoren las condiciones de las personas que están recluidas.

Juan Roberto Vargas, también director de Noticias Caracol, dijo que la impresión que da la situación es que las autoridades carcelarias parecieran no tener control del virus, “porque todos los días aparecen nuevos casos”.

En respuesta, Moreno le dijo que han buscado soluciones definitivas por parte del Gobierno, porque “el sistema penitenciario hace muchos años colapsó y eso se evidencia en el hacinamiento”.

“Ya las cárceles en Colombia dejaron de ser centros penitenciarios y se convirtieron en depósitos de seres humanos”, lamentó.

El recluso destacó que, pese a su condición, sus derechos siguen intangibles. “[…] El derecho a la salud, el derecho de la buena alimentación y a las condiciones dignas, porque nosotros somos ciudadanos colombianos”.

Denunció que, en el momento, no tienen médicos en la cárcel:

“Llevamos meses sin doctores. No tenemos médicos de turno para atender urgencias de nada. Se supone que para una población de 1.700 personas privadas de la libertad debe haber mínimo 4 médicos permanentes”, agregó.

“En esta pandemia no hay droga, no hay insumos, no hay equipos técnicos […] acá se está muriendo la gente por abandono“, concluyó.