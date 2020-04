green

Los jóvenes no se salvaron de ser expulsados de Colombia a pesar de que las autoridades los dejaron en libertad tras la orden de un juez que consideró que los delitos imputados, así como el hecho de que no acataran las medidas de seguridad sanitaria, no eran motivo suficiente para enviarlos a la cárcel, informó la autoridad migratoria informó a través de un comunicado

Estos hombres, que trabajaban como domiciliarios en Bogotá, fueron detenidos a inicios de Semana Santa por la Policía Nacional, luego de que habitantes de un sector de la capital denunciaran que los extranjeros estaban consumiendo bebidas alcohólicas, atacando y amenazando a la ciudadanía y lanzando piedras y ladrillos contra las viviendas.



Los cinco extranjeros, identificados como Leonardo González Roa, Alejandro Elías Chirinos Gómez, Osmer Alejandro Gutierrez Morón, Ernesto Javier Velásquez Ferrer y José Sebastián Rodríguez Rivas, fueron puestos a disposición de Migración Colombia en horas de la tarde del miércoles 8 de abril, quien de manera discrecional, procedió a informarles de la imposición de una medida de expulsión en su contra, destacó la entidad.

Los jóvenes fueron conducidos hasta la población de Villa del Rosario en Norte de Santander, en donde se hizo entrega formal de los mismos a las autoridades venezolanas y, de acuerdo con la sanción impuesta, no podrán ingresar al país durante los próximos 10 años.