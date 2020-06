La situación es “humanitariamente compleja” en Cúcuta y la zona de La Parada, un caserío en el lado colombiano del puente, donde se ha ido acumulando la multitud de retornados, afirma Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano del Táchira.

Las autoridades del vecino país solo permiten el ingreso diario de 300 de sus ciudadanos, disposición que agrava la situación de decenas de familias que en medio de la incertidumbre esperan en plena calle en La Parada, con el consiguiente riesgo de contraer el nuevo coronavirus.

Amontonados en la zona, en el lado colombiano del puente Simón Bolívar, los venezolanos, muchos de ellos incluso sin tapabocas, siguen llegando a La Parada procedentes de distintos lugares de Colombia e incluso de otros países suramericanos.

Todos se vieron obligados a regresar a Venezuela luego de perder sus fuentes de ingresos por la cuarentena para contener la pandemia, lo que los dejó en una situación de mayor vulnerabilidad, pero el régimen de Nicolás Maduro limita la cantidad de sus ciudadanos que pueden entrar diariamente por los pasos fronterizos con Colombia.

A ello se suman peticiones de la oposición, como la de Tomás Guanipa, embajador de Juan Guaidó, quien el sábado le pidió a sus compatriotas quedarse en Colombia porque la situación con la que se encontrarán en Venezuela podría ser peor que cuando salieron en busca de un mejor futuro.

Travesía desde chile

“Me parece una humillación y un atropello a los derechos de las personas porque quiero entrar a mi país, al país que me vio nacer, al país que hasta algún momento de mi vida me sacó adelante. Ahora no me lo permiten, ¿por qué? Enfermo no estoy”, dijo José Orlando Montoya, un venezolano de 20 años.