Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, llegó a Bogotá sobre las 11:00 de la mañana después de haber hecho una escala en Panamá. La Cancillería informó su llegada, pero además expresó su preocupación por lo ocurrido, luego de que fue detenido durante varias horas en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, fue inadmitido y deportado al parecer por no lograr justificar el motivo de su viaje.

Recordemos que Uscátegui llegó a Caracas con la intención de ser observador de los diálogos que adelanta el gobierno nacional con el ELN. Aunque el representante dijo que recibió el beneplácito de la Cámara de Representantes para hacerlo, los delegados de las negociaciones dicen que no es así.

(Vea también: Congresista uribista viajó a Venezuela y se desconoce su paradero; estaría detenido)

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo; el embajador Milton Rengifo y la cónsul Fulvia Benavides, adelantaron los contactos para que Uscátegui pudiera regresar al país.

Blu radio conversó con el representante, quien aseguró que tuvo que estar durante 15 horas detenido y contó detalles de los momentos que vivió retenido.

(Lea también: Petro les cortó la cara a varios senadores liberales en almuerzo por reforma pensional)

“Yo había anunciado con más de un mes de anticipación ese viaje al embajador de caracas en Colombia, al llegar la gran sorpresa es que me retuvieron el pasaporte y me dijeron que tenía una anotación que no me permitían el ingreso al país y que tenía que tomar el siguiente vuelo hacia Colombia”, dijo el congresista.

Y agregó, “Como no había vuelo próximo me metieron 15 horas en una sala sin pasaporte, sin celular, con dos custodios y me tocaba pedir permiso para ir al baño”.

(Vea también: Apareció retenido congresista uribista que estaba desaparecido en Venezuela; lo deportarán)

El representante aseguró que iba a abogar por los más de 12 secuestrados del ELN y asegura que ese es el mensaje que Venezuela no le dejó dar.

También cuestionó a la embajada de Colombia en Venezuela y aseguró que durante el tiempo que estuvo detenido no fue contactado por esta.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.