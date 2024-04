El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el próximo 17 de abril en Bogotá en el marco de una visita que hará al país en compañía del canciller brasileño Mauro Vieira para conversar sobre asuntos relacionados con la protección de la Amazonía.

Esta será la segunda vez que los mandatarios, que tienen algunas similitudes ideológicas, pero también han manifestado diferencias con respecto a temas como la explotación de Petróleo en el Amazonas, se reúnen en Colombia desde que son los primeros mandatarios de sus países. La anterior fue en julio de 2023, en Leticia, capital del Amazonas.

Pero el presidente brasileño no solo visitará la capital del país por temas políticos. También hará presencia en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, que empezará el miércoles 17 de abril e irá hasta el jueves 2 de mayo en Corferias donde, precisamente Brasil, será el país invitado y homenajeado.

La invitación a Lula fue hecha por el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, con la intención de estrechar los lazos de trabajo ambiental y cultural de ambas naciones.

Da Silva, de 78 años y quien también fuera presidente del gigante suramericano entre 2003 y 2010, cuando fue reemplazado en el cargo por Dilma Rousseff, aceptó la invitación el pasado 19 de febrero por medio de una carta que le envió a al embajador colombiano.

Brasil será el país homenajeado de la Feria del Libro debido a que se conmemoran 100 años de la publicación del libro La Voragine, escrito por el colombiano José Eustasio Rivera, ambientada en la selva del Amazonas colombiano y en la que se habla sobre la realidad de los trabajadores de la caucheras entre finales del Siglo XIX y los primeros años del XX.

