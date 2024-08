Este fin de semana se viralizó un video en el que quedó registrada la temeraria maniobra de adelantamiento que llevó a cabo un conductor de un bus afiliado a la empresa Rápido Tolima y que, por fortuna, no terminó en un accidente de tránsito.

(Vea también: Un muerto y 17 heridos, dejó múltiple accidente en Medellín; imágenes son impactantes)

En las imágenes, grabadas por otro conductor, se apreció el momento en el que el chofer no respetó la señalización de doble línea amarilla y se lanzó a sobrepasar tres vehículos seguidos. Pero allí no quedó todo, pues también lo hizo durante una curva, donde también es prohibido adelantar.

El video mostró perfectamente la placa del bus, la cual era SVC 204. Por tal motivo, diferentes internautas pidieron ubicar al conductor para que respondiera por su imprudencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PULGARIN (@jairo.pulgarin)

¿Qué dijo el conductor que casi provoca tragedia en Cundinamarca?

Este lunes 19 de agosto, la policía de tránsito del Tolima ubicó al chofer en cuestión y lo hizo pdir disculpas públicamente.

“Nos encontramos con el señor Ciro Molano, el cual cometió una infracción al tránsito adelantando en doble línea continua en las vías de Cundinamarca”, aseguró el intendente Óscar Duran, integrante de la Policía de tránsito del Tolima.

Según explicó el uniformado, el encuentro con el conductor se dio en el kilómetro 34 en la vía Ibagué-Mariquita y allí se le impuso su respectivo comparendo al chofer.

“De antemano quiero pedir disculpas porque sé que el acto que hice es inadecuado, es una irresponsabilidad. Me juzgan por el video, pero no saben lo que pasó antes del video. Le pido disculpas a toda la comunidad”, dijo inicialmente Molano, mostrando gestos de arrepentimiento.

Pero allí no quedó todo, pues también explicó por qué hizo la temeraria acción, pero reconoció que no era excusa alguna para ejecutarla.

“Yo no llevaba pasajeros en el momento en la buseta y venía con el señor que me grabó a no darme paso, pero esas no son excusas. Le pido a toda Colombia mil disculpas porque soy un hombre de paz y no tengo antecedentes judiciales. Salí a trabajar y fue un momento de descontrol”, agregó el conductor.

Lee También

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.