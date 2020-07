Se trata de un principio de oportunidad que la Fiscalía redactó para una de las involucradas en los atentados al centro comercial Andino de Bogotá, en donde aventura una frase juzgada como estigmatizante no solo por personas ligadas a la universidad, sino también por analistas y otros opinadores en redes sociales.

El aparte del documento sostiene que Natalia Trujillo Novoa, en su condición de graduada como abogada de la Universidad Nacional, “conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Eln y de sus organizaciones urbanas”.

Este martes, El Tiempo estableció que el propio fiscal general, Francisco Barbosa, no había avalado el aparte incluido por el fiscal del caso, por lo que había sido eliminado del documento. También lo confirmó la vicefiscal Martha Yaneth Mancera: “Esta administración jamás aceptaría un principio de oportunidad donde se estigmatizara de alguna manera esa alma mater”, afirmó.

Aún así, egresados, estudiantes y académicos convirtieron a la institución en tendencia, pidiendo respeto con orgullo y sentido de pertenencia:

No conocemos las estructuras del ELN por ser de la "Nacho". Lo que sí sabemos perfectamente es que la @FiscaliaCol estigmatiza de la peor manera a los miembros de la Universidad Nacional de Colombia (y pública en general). Terrible esto. #FiscaliaEstigmatiza #LaNachoSeRespeta

Pues yo soy egresada de la Universidad Nacional y no tuve idea jamás, de la estructura y funcionamiento del ELN. @FiscaliaCol Merecemos respeto y exigimos se haga una aclaración al respecto.

Incluso anunciaron una tutela para buscar la retractación de una manera más clara:

Hace mucho no me sentía tan felíz haciendo una tutela. Y, aunque esta vez no sea por honorarios, es personal.

La @FiscaliaCol se debe retractar por las buenas o por orden judicial de las falacias proferidas contra los egresados abogados de la Universidad Nacional pic.twitter.com/MPNC1REPon

— JorgeGaleano (@JGaleano_11) July 15, 2020