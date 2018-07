Neymar fracasó rotúndamente en Rusia 2018

Brasil quedó eliminado por una serie de errores, opina Fernando Kallás en As. El primer error fue de Tite, que “no se atrevió a cambiar a sus jugadores de confianza hasta que era demasiado tarde”, luego, los de Gabriel Jesus, Fernandinho y Paulinho en los goles de Bélgica.

Pero Kallás dedica un capítulo aparte a Neymar, quien “jugó todos los minutos, aunque nunca estuvo para jugarlos”, considera el columnista:

“En la fase decisiva, cuando debería de estar a al cien por cien, no aportó nada. Perdió absolutamente todas las jugadas individuales que intentó. Y Brasil jugó con diez”.

La comunidad internacional tiene la mira puesta en la implementación de los acuerdos de paz

El diario El Tiempo hace un balance de la gira del presidente electo Iván Duque por Estados Unidos y España y concluye que “hay buen ambiente” en el exterior para acoger al próximo mandatario de los colombianos.

“Pero es también evidente que la urgencia de la implementación del proceso de paz con las Farc y los asesinatos de los líderes sociales son asuntos sobre los cuales la comunidad internacional tiene la mira puesta”, concluye el editorial.

El enemigo a derrotar en el Tour de Francia será el público

Jean Pierre Consuegra, columnista de El Heraldo, espera “un Tour controversial por todo lo que ocurrió en el caso Froome” y destaca que el ciclista británico tendrá en contra al público “que ya empezó a abuchearlo y también (a) un grupo de periodistas que no se traga el cuento de su ‘resultado adverso'”.

En cuanto al aspecto netamente deportivo, además del campeón defensor, Consuegrada por favoritos a Rigoberto Urán, Richie Porte, Vincenzo Nibali y Nairo Quintana, a quien aconseja: “Tiene que atacar y más siendo el ciclista a vencer en la montaña”.

“Por qué los argentinos amamos a Uruguay y ese amor no es correspondido”

El famoso cronista argentino Martín Caparrós comenta para el New York Times todas las jornadas de la Copa del Mundo Rusia 2018. Este espacio se llama ‘El mundo Mundial’, y en esta ocasión habla de la despedida de todo el combo suramericano tras las derrotas de Uruguay ante Francia y Brasil ante Bélgica en cuartos de final.

“Soy, cada vez más, un especialista en derrotas: de cómo contar cómo pierden los que yo querría que ganaran. No es el mejor trabajo, no es el que había imaginado. No, por lo menos, al hablar de fútbol”, dice Caparrós.

La Silla Vacía hace un balance de su cubrimiento en las elecciones

Juanita León, directora de La Silla Vacía, hace un compendio de las “lecciones” que arrojaron el cubrimiento periodístico de la más reciente contienda electoral, que tras meses de campaña finalizó con la elección del uribista Iván Duque.

León destacó las alianzas entre medios, los espacios para chequear los argumentos de los candidatos (su ‘detector de Mentiras’), el libro sobre la mermelada y la maquinaria electoral y la colaboración de varios columnistas. Menciona también lo que “podrían hacer mejor”, como la metodología para la verificación de datos y la realización de experiencias interactivas con los usuarios, entre otras críticas.