La molestia de la alcaldesa Claudia López fue con el periodista de Noticias Caracol que cubrió el evento, pues preguntó por el tipo de armas que se usaron en el asalto a una joyería del centro comercial Gran Estación, el pasado 23 de junio, a propósito de las cinco personas que fueron capturadas en las últimas horas.

“Lo que logramos evidenciar es que estos delincuentes ingresaron con armas de fuego. Eran cinco personas, y unas de ellas llevaban pistolas con silenciador. Otras, revólver, y tenían diferentes roles. La persona que intimidaba a los vendedores de este local comercial portaba una pistola con silenciador. Eso es lo que evidenciamos en el video”, respondió el general Óscar Gómez, comandante de Policía Metropolitana.

Fue ahí cuando el periodista lanzó otra pregunta sobre el mismo tema, con la intención de obtener nuevos detalles del armamento.

“General, ¿de dónde se saca este armamento?, pues se ve sofisticado. Armas de largo alcance y con silenciadores… ¿de dónde sacaron eso?”, dijo.

De inmediato, la alcaldesa López interrumpió al oficial y le quitó el micrófono para aclarar la afirmación que hizo el reportero.

“No diga cosas que no corresponden a la verdad. No son armas de largo alcance, son pistolas, una de ellas con silenciador. No es nada sofisticada. Ahora, es grave que ocurra, por supuesto, pero no son armas sofisticadas ni de largo alcance. Eso que acabas de decir es falso. Estás mal informado”, respondió López, y precisó que lo importante es que se capturaron a los cinco implicados y que el siguiente paso es judicializarlos.