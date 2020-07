La mandataria distrital dijo que esa es una situación “inevitable”; esto, quizá considerando las políticas de reactivación económica del Gobierno Nacional.

No obstante, Claudia López reconoció que tampoco se puede dejar de abrir porque exista riesgo de contagio, y lo que se debe hacer es hallar una ruta para superar el virus, aunque sea difícil.

“Lo que tenemos que encontrar es el ritmo. Así como no hay manual para ser papá, no hay manual para cómo ser alcalde con una pandemia de la que no se sabe casi nada ni hay vacuna”, sentenció la alcaldesa.