green

El gobernante vallecaucano se quejó en su cuenta de Twitter de que las EPS se estaban demorando hasta 15 días para entregarles a los ciudadanos los resultados de sus pruebas de coronavirus. “Ya para qué, diría uno. La única solución, denunciarlos penalmente”, aseguró Ospina.

A lo señalado por él se sumó la alcaldesa Claudia López, quien pidió intervención al Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que se tomen las acciones pertinentes al respecto.

López también les dedicó palabras serias a las EPS. “La salud no es un negocio y menos en pandemia. Toda EPS debe hacer pruebas y tratamiento oportuno de COVID-19”, escribió la alcaldesa.

En las últimas horas, la mandataria insistió en que en Bogotá todavía no hay colapso hospitalario y se animó a asegurar que en las próximas semanas tampoco habrá. En ese sentido, pidió a médicos y políticos que no siembren pánico en los ciudadanos porque a los pacientes con coronavirus que necesitan atención clínicas no se les está negando esa posibilidad.

El porcentaje de ocupación de las camas UCI dedicadas a atender pacientes críticos con COVID-19 en la ciudad está en el 91 %, ya que hay 1.183 pacientes en las 1.303 disponibles.