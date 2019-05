El hecho se registró este miércoles cuando Germán Velásquez sacó su celular para grabar la detención de un habitante de calle que intimidaba a los habitantes de la localidad de Puente Aranda, indica LA FM.

En medio del procedimiento, el hombre que estaba siendo detenido y otra persona que estaba con él intentaron agredir a los policías y ellos respondieron con la fuerza. Fue en ese momento cuando Velásquez comenzó a grabar.

Al joven lo condujeron hasta un CAI y cuando iba saliendo de allí, aseguró en la emisora haber recibido ofensas de los uniformados:

“Cuando iba saliendo del CAI, un Policía me dijo que eso me pasaba para que aprendiera a no ser sapo”.