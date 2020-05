green

El ciudadano que entregó esa discutible declaración habló con Noticias Caracol al respecto y confirmó que este lunes fue evidente el aumento de personas que se movilizaron en bicicleta a sus trabajos.

Sin embargo, el aumento de biciusuarios fue directamente proporcional al de irresponsables que no portaron el chaleco o el casco preventivos, entre ellos el hombre entrevistado por ese informativo. “Yo no traje el casco, la estoy embarrando ahí, pero lo hace uno por no despeinarse”, explicó el sujeto.

Los agentes de tránsito de Bogotá impusieron en promedio 60 comparendos educativos por hora en la mañana de este lunes a aquellas personas que no estaban siendo responsables al movilizarse en bicicleta.

Otro de los comportamientos que fue rechazado por las autoridades es el tránsito de biciusuarios junto a los automóviles, en lugar de hacerlo por las ciclorrutas de la ciudad.

Bogotá seguirá sin pico y placa hasta el próximo 25 de mayo. Sin embargo, solo pueden usar vehículo particular las personas que están entre las 46 excepciones que estableció el Gobierno Nacional para esta nueva fase de la cuarentena en el país.

