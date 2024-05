Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En el sector de Los Milagros, sobre la margen derecha del río Guatapurí, moradores de la zona encontraron el cuerpo de una persona e inmediatamente dieron aviso a las autoridades, quienes al conocer lo ocurrido pidieron apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar para recuperar el cuerpo que se encontraba en estado de descomposición y sin algunas partes del cuerpo.

“El cuerpo no tiene identificación y no hay datos de una persona recientemente desaparecida”, afirmó el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, quien explicó que por las condiciones del cuerpo no se puede establecer si se trataría de un hombre o una mujer, pero se cree que al menos tiene una semana de estar en ese sitio.

(Vea también: Sicarios se metieron a la casa de joven y le quitaron la vida; otro hombre quedó herido)

A la hora de ser rescatado el cadáver, por el crecimiento del caudal, los organismos de socorro tuvieron que practicar maniobras e intentar sacarlo con una cuerda, ya que se encontraba en la mitad del río entre palos.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá encargarse de determinar las causas de la muerte y circunstancias claras del caso para conocer si se trata de un homicidio o de ahogamiento. Por ahora, no hay señal aparente de alguna herida.

(Vea también: Ventilan detalles del asesinato de soldado en Cantón Norte de Bogotá; se habla de una riña)

El Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía se encargó de practicar actos urgentes.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.