Juvinao, que en los últimos años se ha distinguido por hacer control político a miembros del Congreso de la República con su campaña ‘Trabajen, vagos’, se mostró bastante afectada porque la semana pasada la Unidad Nacional de Protección le confirmó que su integridad está en riesgo y que necesitará un esquema de seguridad que la acompañe.

La expanelista del programa ‘La luciérnaga’, de Caracol Radio, basó su reflexión en el debate que se está dando por estas horas en torno a la privacidad y el uso de datos personales, a propósito de la plataforma ‘Bogotá cuidadora’ que promoció la alcaldía de la ciudad.

“Quiero compartirles mi crisis de cuarentena. Desde ayer esta vaina me está pesando un montón. Supongo que a muchos de ustedes también. Estoy sola en mi casa y a veces ustedes con todos los mensajes que me mandan me ayudan mucho”, expresó afectada la también asesora política en las primeras historias que publicó en su perfil de Instagram.

“Lo hago motivada por una reflexión que tiene que ver con toda la indignación de la gente porque la alcaldía le pida unos datos en una aplicación, la gente está muy brava porque no está dispuesta a romper el principio básico de su privacidad. Pues yo al comienzo le resté importancia, pero caí en cuenta que tengo un sesgo en esto porque yo renuncié a mi vida privada, a tener una vida normal, y si bien todos los que estamos en lo que yo estoy sabemos que vamos a perder parte de nuestra privacidad, yo creo que la forma en la que mis contradictores me quieren hostigar esta salida de todo”, agregó Juvinao.

Acto seguido, la activista habló del riesgo que corre su integridad, de acuerdo con lo que le dijeron al respecto las autoridades competentes. “A mí desde el año pasado me han encontrado interceptaciones en mi celular. La Unidad Nacional de Protección me tuvo que hacer una valoración de riesgo y hace una semana me notificaron que tengo riesgo extraordinario de seguridad, me tienen que poner seguridad”, aseguró.

Juvinao terminó su desahogo hablando de lo difícil que es soportar este tipo de situaciones. “Esto he tratado de mantenerlo en mi esfera personal, pero ya al nivel de hostigamiento al que están llegando me hace pensar que es algo que yo tengo que poner en conocimiento. Cuando se levante la cuarentena sé que enfrento unos riesgos físicos. Yo no creo que por hacer lo que hago tenga que aguantarme que me denigren en todas las esferas de mi vida, entre ayer y hoy eso me ha pesado mucho”, concluyó.

A continuación, el video completo que la activista política publicó en sus redes sociales: