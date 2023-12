Los bomberos de Medellín no tendrías carros para atender emergencias en la ciudad por culpa de un tema administrativo. Las máquinas y las camionetas de atención de las ocho estaciones no pueden circular desde este viernes, según una advertencia que lanzó el concejal Daniel Duque, porque no se les ha comprado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Así lo informó Duque, quien aseguró que ninguna de las máquinas de las estaciones Doce de Octubre, Caribe, Campo Valdés, Buenos Aires, Libertadores y Guayabal pueden circular, a menos que se arriesguen a que les impongan una sanción por la falta de Soat.

“El capitán Yeison Blandón en comunicación radial le informó a las ocho estaciones y al 123 que todas las estaciones quedaban fuera de servicio por falta de Soat”, manifestó el corporado.

Actualmente, solo las estaciones Libertadores y Guayabal pueden usar de a una camioneta que aún tiene este seguro vigente, pero los demás se deben quedar parqueados hasta que otorgue este seguro.

🚨ALERTA🚨 Acabo de recibir una gravísima novedad de parte de nuestros bomberos. EN ESTE MOMENTO MEDELLÍN NO CUENTA CON CAMIONES DE BOMBEROS POR FALTA DE SOAT ¿Dónde está la plata? — Daniel Duque V. (@danielduquev) December 1, 2023

Cabe recordar que si los vehículos circulan sin este documento se pueden ver abocados a una sanción de 1.160.000 pesos, por automotor utilizado, por no contar con este seguro, necesario para atender en caso de que se registre un accidente.

Hasta el momento, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd) no han respondido sobre estos cuestionamientos y ni sobre cómo se van a atender los casos mientras se expide este seguro.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín cuenta con un parque automotor de 22 vehículos, entre los que se encuentran las máquinas contraincendio y las camionetas de apoyo.

