Sin embargo, Valdés no ha dejado su cargo y se conoció en las últimas horas una resolución que él mismo firmo este jueves (27 de diciembre) que lo deja aún como director de Medicina Legal, informó Caracol Radio.

Ese mismo medio asegura que fuentes de la Fiscalía aseguraron que la carta de renuncia tiene fecha hasta el 31 de diciembre próximo, es decir, terminará el año como director de la entidad.

Así mismo, se conoció que la persona que asumirá la dirección de Medicina Legal (de forma temporal) será la subdirectora.

Cabe recordar que la renuncia de Valdés se enmarcó en el caso de Pizano, testigo clave del caso Odebrecht. En su momento, el saliente director de la entidad dijo que el error que cometió no debe manchar el trabajo que realizó durante 8 años.

“He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de 8 años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica y con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error”, dijo Valdés en rueda de prensa.

Valdés hizo referencia al informe que emitió el laboratorio de Biología Forense de Medicina Legal, el pasado 26 de noviembre, en el que se asegura que la mancha de sangre hallada en una toalla en la casa de Jorge Enrique Pizano era de saliva, y no de sangre como afirmaron la Fiscalía y el mismo director de Medicina Legal.

Valdés hizo referencia a que su falta estuvo en no investigar a profundidad los análisis forenses que se hicieron en los laboratorios: “cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios, y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano, y si había o no allí cianuro. El laboratorio solo respondió lo que yo le preguntaba, y no responde más allá de lo que su director le pregunta”.