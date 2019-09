El auditor interno del Banco Agrario presentó a la Procuraduría una carta de 60 páginas en las que relata varios episodios en los que ha sentido que la entidad bancaria ha entorpecido, perseguido, maltratado o atropellado su independencia laboral, informó Noticias Uno.

El documento relata situaciones ocurridas en ejercicio de sus funciones entre octubre de 2018 y junio de 2019, entre las que sobresale su liderazgo en las auditorias sobre la injerencia del banco en el caso de corrupción del consorcio Navelena, conformado mayoritariamente por Odebrecht, y a quien la entidad prestó 120.000 millones de pesos de forma irregular, añadió el informativo.

Respecto a las acciones que habría desencadenado su trabajo en el caso Navelena – Odebrecht, Carlos Alberto Jiménez denuncia cuestionamientos a su labor como auditor interno de parte del presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, mencionó la red independiente.

“Sin dejarme terminar mi idea, me respondió en un tono altanero, desobligante y grosero que yo y la auditoría interna éramos un palo en la rueda para la administración”, habría declarado Jiménez respecto a las intimidaciones, según documento de la denuncia obtenido por el noticiero.

Pero esta no sería la única presión hecha por el directivo bancario al auditor. La carta también revela que Jiménez habría recibido órdenes de cómo hacer su trabajo y qué temas podía llevar a las juntas del banco para evitarse problemas.

“Carlos yo no quiero problemas con usted mañana en el comité de presidencia. La presentación del informe la va a realizar la administración por parte de Carlos Fádul (quien ejerce como vicepresidente ejecutivo) esto porque auditoría no tiene informe y tenga muy claro que no quiero problemas”, revela otro de los apartes de la extensa misiva presentada a la Procuraduría, según Noticias Uno.

El auditor habría recibido presiones e intimidaciones de parte del gerente en otros momentos, como cuando denunció inconsistencias en la adecuación del edificio de la dirección general de la entidad, indicó ese medio.

También, como otro ejemplo expuesto por el noticiero, se conoció que la gestión de cobro del banco evidenció hallazgos en contratos que de 28.950 millones de pesos pasaron a costar 42.000 millones de pesos por irregularidades relacionadas con prórrogas, modificaciones y adiciones, lo que implicaría un posible detrimento patrimonial que tendría que ser investigado por la Contraloría General de la República.

Pero esta no es la única denuncia por acoso laboral que se conoce al interior del Banco Agrario, de acuerdo con el testimonio del ex subgerente de Auditoría Interna (de quien no se reveló su nombre real), recogido esta semana por La W.

Según esa entrevista en el medio radial, la oficina de control disciplinario del banco habría perseguido y destituido injustamente a su empleado “para que no presentara un informe de auditoría con hallazgos sumamente relevantes y que debían presentarse al presidente de la entidad y al Comité de Auditoria de la Junta Directiva”.