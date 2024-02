El alcalde Carlos Fernando Galán fue operado en la tarde de este lunes en la Clínica del Country, luego de haber sido diagnosticado con apendicitis. El mandatario local se pronunció oficialmente sobre la situación y explicó en un video que, desde hace varios días, venía presentando síntomas y esto lo obligó a hacerse un chequeo, el cual fue crucial para un dictamen oportuno.

(Vea también: Qué urgencia tuvo Carlos F. Galán; descuido en ese caso puede ser potencialmente mortal)

En el video, Galán les agradeció a las personas que le habían enviado buenos deseos y reveló que desde el fin de semana había presentado malestar. “Estoy agradecido con todos los mensajes que me han mandado, gracias. Quiero contarles y actualizarles un poco sobre la situación, eso me empezó un poco como alrededor del sábado por la noche, un dolor”, dijo el alcalde.

Detalló que estas molestias las pasó por alto en un principio, incluso continuó con su agenda yendo a la localidad del Sumapaz, y asistiendo a la premiación del Tour Colombia, evento que, según él, fue de gran importancia para la capital de la República.

Carlos Fernando Galán sostuvo: “La verdad, yo pensé que no era nada especial. Me continúo el domingo y decidí mantener la agenda porque no me sentía tan mal, fuimos a Sumapaz y subimos con la Secretaría de Ambiente recorriendo el páramo, también estuve en el Tour Colombia que llegó a Bogotá con mucha alegría y mucha gente maravillosa”.