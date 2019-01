En septiembre y octubre del año anterior, la Sijín capturó a los integrantes de esa red delincuencial, pero alias ‘Nanita’ al percatarse de que era buscada por las autoridades logró escapar a Villavicencio, confirmó la Policía de Bogotá en un comunicado.

La mujer contactaba a hombres que ofrecían sus vehículos para la venta, a través de páginas web o redes sociales, y “aprovechaba sus encantos femeninos para engañarlos y hurtarlos”, según la autoridad.

Cuando obtenía la atención de sus víctimas, alias ‘Nanita’ les suministraba una droga que les hacía perder el conocimiento, y con la ayuda de sus cómplices lograba su cometido. Eso lo confirmó el mayor Alex Venegas, jefe de investigaciones de la Sijín

Finalmente, estos criminales llevaban a los propietarios (inconscientes) hasta zonas baldías o a las afueras de la ciudad y los abandonaban.

Así le sucedió a Narciso Chicagui, una víctima, que contó en Noticias Caracol cómo cayó en las garras de estos delincuentes:

“Ellos me contactan vía telefónica por un aviso que publique en Tucarro.com, me colocan una cita cerca de la universidad Uniminuto. Ven mi carro, dicen que están interesados. Entran a una cafetería, piden unos tintos y me dan uno. Después aparecí en vía a Mosquera cerca del CAI Puente Piedra, me dejaron botado por allá”.