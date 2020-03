green

Claudia López explicó en un trino que eximir del pago a los habitantes de la capital del país como medida de alivio durante la cuarentena nacional depende de otras prioridades, según lo conversó con Iván Duque, máximo mandatario de los colombianos.

“El presidente nos ha solicitado que aseguremos primero recursos para salud, techo y comida de los más vulnerables, y que solo después cubramos ampliación de subsidios a servicios públicos a todos”, trinó López.

Empezaremos mesa técnica para que, siguiendo ese orden, todos pongamos y todos tomemos.

Al respecto, Camila Zuluaga lanzó su punto de vista: “Buena iniciativa de la alcaldesa Claudia López; sin embargo, debería ser solo para los estratos 1, 2, 3 y 4. Los estratos 5 y 6 tienen cómo pagar sus servicios públicos. Es precisamente en estos casos donde los que más tienen deben ser solidarios”.

Sin embargo, lo dicho por Zuluaga no cayó del todo bien, pues tuiteros como la presentadora Mónica Rodríguez, la actriz Nórida Rodríguez o María Mercedes Maldonado, exsecretaria de hábitat y planeación de Bogotá, le contestaron que el estrato no tiene nada que ver, que no es hora de hablar de clases sociales y que todas las personas en general se quedarán sin recursos.

Entre tanto, hubo quienes sí la apoyaron, aunque en menor medida, entre ellos el político Navarro Wolf.

Acá, lo expresado por Zuluaga y las reacciones que generó:

Pues Camila! Los que no tenemos trabajo hace meses y ahora no tenemos ninguna entrada. no nos queda tan fácil!. El estrato nada tiene que ver con la situación económica que puede cambiar de un momento a otro! — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) March 21, 2020

Personas de todos los estratos han quedado o quedarán sin ingresos por la crisis del coronavirus. No hay posibilidad de gestionar la identificación individual.

Hay casos en que la oferta de servicios estatales debe ser universal — Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) March 21, 2020

De verdas en esta situación es muy triste hablar de estratos. — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) March 22, 2020