Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

A bordo de un taxi que llegó pegado del pito a la Estación de Bomberos de Villa del Sur, en Cali, nació una hermosa bebé que no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial.

La madre Jessica Paola Cantoní de 31 años de edad y 38 semanas de gestación, empezó a tener contracciones muy fuertes para dar a luz a su segunda hija. Como no alcanzó a esperar una ambulancia particular que había pedido, acudió a su vecino taxista, que no dudó en transportarla y en medio de la angustia.

(Vea también: Vaca detuvo el tráfico en Sincelejo: deambulaba por las calles y recorrió algunos almacenes)

Señalan que el taxista se abría paso sobre la vía, con el pito del carro, mientras la acompañante pedía vía con las manos.

Ellos transitaban sobre la avenida Simón Bolívar y llegando a la Estación de Bomberos de Cali, donde paramédicos se enfrentaron a golpes, Paola dijo “no puedo más. Ya va a nacer” y el taxista alcanzó en esa carrera por la vida, a llegar a la Estación pidiendo ayuda.

Inmediatamente, atendieron a la mujer y dentro del mismo taxi con la ayuda de nuestra paramédica y sus compañeros nació la niña sana y salva.

(Lea también: Bebé nació en asiento trasero de patrulla de la Policía de Cali; un ‘ángel’…)

“Estamos muy agradecidos con Dios, primero que todo, con nuestro vecino taxista y primordialmente con los bomberos de Cali. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta situación tan dura que nos tocó. Yo sentí impotencia y muchos nervios, o sea, no sabía la verdad, ni qué más hacer”, expresó Lina Fernanda, hermana de Jessica Paola Cantoní, quien la acompañaba en el taxi.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.