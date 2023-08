Hechos de intolerancia se presentan con frecuencia en Cali y este 1 de agosto el tema no ha sido diferente, ahora el reporte llegó desde El Morichal de Comfandi, en el oriente de la capital vallecaucana.

Allí, en este sector de la ciudad, varios conductores grabaron el momento exacto en el que un ‘limpiavidrios’ sostenía una fuerte discusión con alguien al interior de un vehículo particular.

En el video se le ve enfurecido al limpiador de vidrios, manoteando y segundos después que el semáforo cambia y el carro sigue su recorrido, este deja la varilla rozando el vehículo para rayarlo.

Luego se fue del lugar como si nada sucediera, mientras que el dueño del carro quedó con su vehículo rayado y sin nada por hacer.