En las últimas horas, una joven que se dedica a trabajar en una aplicación de transporte le llegó una solicitud para realizar un servicio desde el barrio Llano Verde hasta un centro comercial en el barrio Decepaz, en el oriente de Cali.

Se conoció que tres hombres abordaron el vehículo y durante gran parte del recorrido no levantaron sospecha. Sin embargo, cuando se encontraban llegando al destino, los hombres le pidieron hacer un desvío llevándola a una zona más alejada.

La conductora no accedió a la petición, por lo que fue atacada:

“El muchacho de atrás sacó un cuchillo y me lo colocó en el cuello y me dijo que le pasara todo al amigo que estaba adelante. Me arrebató el dinero que tenía, una manilla de plata que tenía en la mano derecha, y me esculcaron el carro”.

Además, la mayor sorpresa de la víctima es que, mientras la robaban, seis personas más aparecieron entre las viviendas del sector; y se unieron a los hombres que la estaban hurtando.

Y, aunque había un par de policías cerca, estos no siguieron a los ladrones, sino que se enfocaron en atender a la afectada.

“La Policía me escucha, enciende sus alarmas, los ladrones salen a correr y es cuando el chico de adelante me da dos puntazos en la pierna. La Policía me pregunta que me robaron y me dicen que yo no sabía dónde me había metido; que ese sector era otro mundo y me evitara problemas”.