A la espera de los resultados de los exámenes a pacientes que presentaron síntomas de Hepatitis A se encuentra la Secretaría de Salud del Valle de Cauca, que informó el brote por casos ya finalizó.

Según manifestó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, “en lo ocurrido hasta el inicio de esta semana se juntaron 73 casos de hepatitis A y estamos esperando los resultados de las muestras de agua para confirmar que era el agua el elemento el transmisor, aunque clínicamente y epidemiológicamente estamos seguros que así es”.

Lesmes indicó que “el Instituto Nacional de Salud está procesando las pruebas. Hemos hecho seguimiento a todos los pacientes, algunos estuvieron hospitalizados, por fortuna el brote ya finalizó, ya llevamos tres días sin casos”.

La funcionaria descartó que se hayan presentado más casos de hepatitis A en el municipio de Dagua, al parecer originado por agua contaminada en un acueducto rural. Recordó que la hepatitis A es una enfermedad viral que se transmite en los humanos a través de las heces, contaminación de orina o con saliva.

En ese sentido explicó que en Dagua “se encontró que había casos puntuales juntos y otros más separados a través de las veredas, lo que empezó a hacernos sospechar que era muy posible su origen en el agua”. Ante estas sospechas, “la CVC en compañía con la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle hicieron seguimiento y encontraron cuatro acueductos, uno de ellos contaminado con residuos humanos, específicamente con materia fecal, que sería un transmisor que podría explicar las consecuencias de este brote” detalló Lesmes.

Por ello, recomendó a los habitantes en zonas rurales y donde no se cuenta con acueducto rural, como medida de protección, no ingerir agua que no haya sido hervida previamente. “En los casos de hepatitis A, que es viral y que se puede transmitir, hay que aislar el paciente, garantizar que tenga un baño específico para la realización de sus necesidades fisiológicas y este debe ser limpiado con cloro de forma permanente” aconsejó la Secretaria de Salud del Valle.

La funcionaria agregó que es necesario el aseo de las manos después de utilizar los baños y en las personas enfermas hepatitis A es necesario separar la loza y los cubiertos, y debe tener un lavado con límpido para evitar la transmisión del virus. Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, dijo que se adelantan investigaciones y muestras de agua en el acueducto del sector de Borrero Ayerbe donde, al parecer, están la mayoría de los casos.

Agregó que también se hace una investigación sobre el tratamiento de alimentos de los restaurantes de la zona.