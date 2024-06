Por: El Espectador

¿Alguna vez se ha preguntado el cómo funcionan los viajes turísticos que ofrece el tren de la sabana?, para esto, cada fin de semana y festivo, se realizan trayectos desde Bogotá hasta Zipaquirá que permiten a los pasajeros disfrutar de locomotoras clásicas restauradas.

El recorrido de este plan dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos de ida y vuelta. Los viajes comienzan a las 8:20 am en la estación de la Sabana (Calle 13 # 18 – 24).

Posteriormente, el tren emprende su rumbo desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación (Carrera 66 con Calle 26) a las 8:45 am, con una escala en Usaquén (Avenida 9 con Calle 110 – 08) a las 9:15 am, y llega a Zipaquirá a las 10:45 am. El tren permanece en Zipaquirá durante 4 horas y 30 minutos antes de regresar a las 3:15 pm, con paradas en Usaquén, a las 4:45 pm, y en Gran Estación, a las 5:15 pm. Los pasajeros cuentan con una póliza de seguro de vida y accidentes en caso de emergencia.

¿Cuánto valen los tiquetes y dónde se pueden comprar?

Adultos (13-59 años): $78,000

Adultos mayores (60 años en adelante): $73,000

Niños (3-12 años): $73,000

Niños menores de 3 años: Gratis

Los tiquetes incluyen el viaje de ida y regreso.

Lunes a miércoles: Estación de la Sabana (Calle 13 #18 – 24) y Usaquén, de 8:00 am a 5:00 pm

Jueves y viernes: Hasta las 5:30 pm

Fines de semana: Estación de la Sabana: 6:45 am – 5:00 pm Estación de Usaquén: 7:30 am – 4:30 pm

Domingos y festivos: Estación de la Sabana: 6:45 am – 8:20 am Estación de Usaquén: 7:30 am – 9:15 am

La compra de los pasajes puede realizarse a través de la página de Turistren, en Tuboleta, con un costo adicional de $6,000 por pasaje y $8,000 por el total de la compra. Se recomienda comprar con anticipación o una hora antes del recorrido.

Recomendaciones:

Los horarios y tarifas pueden cambiar sin previo aviso.

No se permite llevar bebidas alcohólicas.

La empresa se reserva el derecho de retirar a personas problemáticas durante el recorrido.

