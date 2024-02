Por: Caracol TV

Un violento intento de robo ocurrido en un alimentador de Transmilenio que se dirigía hacia la estación de Banderas, en el occidente de Bogotá, quedó grabado en video. Fue la misma víctima quien publicó en sus redes sociales las imágenes del atraco porque, recalcó, la denuncia no sirvió para nada, ya que los delincuentes eran menores de edad.

John Mahecha se subió al bus sobre las 5:00 a. m. del pasado domingo 14 de enero porque “acostumbro los domingos a jugar fútbol”, le contó el joven a Noticias Caracol Ahora.

En las imágenes se ve cuando un grupo de por lo menos 10 personas se sube por la puerta trasera del alimentador de Transmilenio. Segundos después aborda el vehículo el futbolista, que sí pagó el pasaje y se ubicó unos puestos más delante de los otros pasajeros. “Pensé que eran usuarios”, señaló.

“Los personajes de atrás 🐀🐀 comienzan a mirarse y hablarse entre todos, en el video se ve que se paran las dos primeras bellezas y una MUCHACHA que inicialmente se había sentado adelante le pasó el cuchillo al man [sic ]que me intercepta a mí”, describió en su página de Facebook.

“Cuando el que tiene el cuchillo me agarra por el cuello yo intento hacer resistencia para que no me haga tanta presión en el cuello porque estaba casi que asfixiándome, pero con la otra mano saca el cuchillo y me lo pone en el pecho, ahí mismo mi reacción es agarrar el filo del cuchillo previniendo un posible chuzón”, agregó.

En medio del forcejeo, declaró John Mahecha en Noticias Caracol Ahora, “me dieron golpes en las costillas y la espalda”.

“El conductor del alimentador empezó a pitar y el bus coge al CAI de Techo”, agregó. Fue ahí que el grupo de muchachos abre las puertas y “a mí me dejaron ahí tirado, me dieron un golpe en la cabeza que me dejó noqueado”.

El joven dijo que cinco motorizados de la Policía fueron tras ellos y “agarraron a unos, pero lamentablemente no se pudo hacer nada porque eran menores de edad”.

John sufrió “cortes en la mano, pero superficiales”. En su cuenta de Facebook, donde recientemente hizo pública la denuncia, el joven asaltado en el alimentador de Transmilenio les aconsejó a los ciudadanos “que si van solos en horas de madrugada o muy tarde y ven a un grupo sospechoso es mejor pasar la vergüenza, bajarse del bus o el alimentador y esperar un poco más. Simplemente fue suerte que no llevaban más armas, porque si solo alguien más hubiera tenido otra cosa, de pronto habría sido diferente la historia. Y ojo si ven esas caras por ahí”. Según él, “ni una moneda mía se llevaron”.

