Este miércoles la Alcaldía de Bogotá declaró alerta fase I por mala calidad del aire en el suroccidente de la capital, por lo que tomó medidas con el pico y placa.

(Destacado: Densa nube de humo cubre gran parte de Bogotá: esto se sabe)

Junto a la Secretaría de Ambiente se halló que el 50 % de estaciones de monitoreo de calidad del aire reportaron alto riesgo durante más de 27 horas seguidas, por lo que hay restricciones como uso de calderas con combustibles fósiles y control de diésel para vehículos.

Pico y placa en Bogotá los sábados, por mala calidad del aire

Por otro lado, los vehículos de carga que llevan más de 20 años transitando continuarán con pico y placa los sábados, pero ahora se suman los que son mayores a 10 años, de acuerdo con la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

La Calle 13, Av. Boyacá y la Autopista Sur no hacen parte de la restricción los sábados para carros de carga mayores de 10 años.

Claudia Díaz, la secretaria distrital de Movilidad aclaró que los vehículos de carga mayores a 20 años tienen pico y placa los sábados en todas las vías, mientras que los de más de 10 años solo lo tendrán en el suroccidente.

(Lea también: Bogotá huele a quemado: capa de humo nubla la ciudad y hay preocupación; ¿qué pasó?)

La medida busca que algunos vehículos de carga no puedan transitar los sábados en la mañana para que los trancones reduzcan y la calidad del aire no empeore, pues no es suficiente con el horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p. m.

Cabe destacar que en días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8 y 9. Mientras que, en días impares pueden salir a las calles los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

El pico y placa los sábados no afectará a particulares en la zona suroccidental de Bogotá por la mala calidad del aire luego del incendio que se presentó en Bosa el pasado 5 de marzo.

Sin embargo, este miércoles se reactivaron las llamas a las 3:20 p.m. por lo que este incendio junto al de Mosquera y los de la Orinoquía llevaron a un deterioro grande de la calidad del aire en esta zona de Bogotá.

Eso sí, se hará monitoreo continuo a la calidad del aire en esa zona de la capital.

Condiciones para levantar la alerta fase I por mala calidad del aire en Bogotá

“Las condiciones para levantar esta alerta son las mismas que se dan para declararla, es decir, requerimos de 27 horas seguidas del 50 % de estaciones de monitoreo en el suroccidente de la ciudad reportando condiciones de calidad del aire buenas o moderadas”, explicó Soto.

Los impactos también afectan la salud de ciudadanos por lo que es importante que las personas mayores de 60 años y niños menores de 5 años deben tomar precauciones como restricciones de actividad al aire libre y usar tapabocas.