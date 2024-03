En una entrevista realizada por la revista Alternativa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que en la capital se podrían realizar cambios en el modelo del pico y placa.

Con lo anterior, mencionó que la Secretaría de Movilidad de Bogotá está realizando un estudio que terminaría en los próximos 8 o 10 días sobre estas modificaciones a la medida.

“A la Secretaría de Movilidad yo le pedí que revisara qué modificaciones se le podían hacer al pico y placa en el marco de lo que viene”, dijo Galán.

Este cambio lo propuso el alcalde de Bogotá, debido a la congestión que se ha venido presentando por los diferentes frentes de obra de la capital.

“Tenemos muchas obras y cada vez más, entonces hay que evaluar si se puede modificar para hacerlo más eficiente”, mencionó el funcionario.

Por otro lado, dentro de los cambios que podría tener el pico y placa no está contemplado que se reduzca el tiempo en el que rige la medida.

Actualmente, funciona de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Recomendado: Así es el pico y placa regional de Bogotá para hoy lunes, 25 de marzo

“Hay mucha gente que me decía redúzcalo, vamos a ver, no es tan fácil reducirlo porque entre más obras tengamos más traumatismos a la movilidad, sí además sacamos más carros no es tan fácil, entonces eso se está modelando”, agregó.