En el último mes, los establecimientos como restaurantes, bares y hasta centros comerciales en Bogotá fueron blanco de la inseguridad que ronda en Bogotá y que cada día está más grave. Ahora, este jueves 29 de febrero, una mujer aseguró que la robaron justo cuando iba entrando por una puerta de un centro comercial del sur de la capital, según contó en Citytv.

Todo habría ocurrido sobre las 11 de la mañana, cuando la víctima estaba ingresando al establecimiento. En ese momento, según cuenta en el noticiero, un ladrón que iba en una motocicleta le arrebató su celular y hasta la intimidó con un arma de fuego. Ella asegura en el informe periodístico que perdió más de 6 millones de pesos.

Cómo fue el robo en centro comercial de Bogotá

La mujer, que se identificó como Sandra Milena en la entrevista, amplió más detalles del hurto que sufrió: “Venía hablando por teléfono, porque se supone que esta ya es una zona segura del centro comercial, cuando por la parte de atrás me embistió una moto. Hice el amague de correr detrás del tipo, pero tenía una pistola en la cintura”.

Lo grave del caso es que, según la víctima en el citado medio, el personal de seguridad del centro comercial no le brindó ayuda cuando fue a pedir que le dejaran ver los videos.

“Voy al centro comercial, porque los vigilantes estaban en la puerta, a decirles que me acababan de robar para que miraran las cámaras de vigilancia. Me dicen que no, que debo traer una orden judicial. O sea, no hicieron nada. No soy la única víctima, ni la única afectada. Es usual que roben en esta plazoleta”, señaló Sandra Milena en el medio de comunicación.