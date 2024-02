Una niña de un año habría sido maltratada en un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. La madre de la menor relató que fue a recoger a su hija y allí la encontró con unos rasguños en la cara.

El hecho se presentó el pasado 12 de febrero en el hogar agrupado comunitario de ICBF Los Hijos del Rey en la localidad de Suba de Bogotá, donde mataron a empresario. La familia aseguró que la niña sufrió un ataque por parte de una persona mayor.

“Todo fue impactante, se me bajó la tensión. Cuando yo le pregunté a la persona que los cuida me dijo que la niña se había agredido sola. Ella tenía la carita llena de una crema blanca y sangre en la parte de la nariz, pero es imposible porque la niña no tiene uñas e incluso si se hubiera caído, no tendría nada de esto”, le relató Sabrina Moreno, madre de la menor, a W Radio.