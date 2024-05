Un triste desenlace tuvo lo que iba a ser una celebración especial para una pareja de novios con su matrimonio en una finca que alquilaron en el municipio de La Vega, Cundinamarca, donde disfrutaron de la ceremonia y la posterior recepción con todos los invitados, sin contar con que en la noche les iban a caer los ladrones, según indicó Noticias Caracol.

El evento se llevó con normalidad, los novios recibieron la bendición, unificaron su amor y festejaron junto a sus familiares y amigos, sin pensar que después de la fiesta y, cuando todos se fueron a dormir, les llegaron los delincuentes y se les metieron a la finca donde todos descansaban, de acuerdo con el noticiero.

Una de las víctimas relató en la entrevista que el lugar donde estaban no tenía las suficientes medidas de seguridad para llevar a cabo este tipo de eventos: “La finca no contaba con cámaras de seguridad ni en la entrada ni en la salida, mucho menos en el interior de la finca. Tenía puntos ciegos en la parte de atrás, oscuro totalmente. No encontramos por donde entraron, por donde salieron. Caminamos, dimos vueltas, pero no”.

El robo está avaluado en más de 15 millones de pesos, pues los ladrones se llevaron celulares, joyas y dinero en efectivo. Los delincuentes también revisaron cada una de las maletas y hasta se apoderaron de algunas prendas de ropa en la parte trasera de la finca, de acuerdo con el citado medio.

La pareja recién casada no pudo quedarse en el país para radicar la denuncia, ya que tenían tiquetes comprados para su luna de miel; sin embargo, los otros afectados sí presentarán una demanda colectiva, con el fin de encontrar a los responsables del robo.